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Петенёв: хотим показать при своих болельщиках, на что мы реально способны

Петенёв: хотим показать при своих болельщиках, на что мы реально способны
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Защитник «Автодора» Александр Петенёв подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (111:85) и рассказал о мотивации в играх с таким сильным соперником.

«Не получились моменты, которые мы отрабатывали на тренировке днём ранее. Сегодня старались дать бой, серьёзный контакт, но, к сожалению, не вышло. Нам нужно прибавить в защите. Есть как минимум ещё одна игра дома, и хотим показать при своих болельщиках, на что мы реально способны, а не такие игры, которые прошли в Москве. Мотивация? Мы всегда хотим победить и показать себя. «Автодор» — неплохая команда, и мы можем доказывать это», — приводит слова Петенёва официальный телеграм-канал саратовской команды.

Напомним, в первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Третий матч этого противостояния состоится в Саратове 5 апреля. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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