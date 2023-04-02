Вичентич — об игре с ЦСКА: с начала матча было понятно, что будет трудно играть ровно

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич высказался по поводу поражения в матче с ЦСКА (85:111).
«Мы попытались сыграть лучше в защите, но всё было ясно в первые четыре минуты. В этот стартовый отрезок ЦСКА забил 25 очков – это сумасшедший показатель. Можно сказать, что мы не защищались и они попали абсолютно всё. С начала матча было понятно, что будет трудно играть ровно. В третьей и четвёртой четверти мы собрались и играли неплохо, но к этому времени на табло уже было 30 очков в пользу ЦСКА.
Поздравляю соперника с победой. Есть ещё минимум одна игра в Саратове. Как будем настраивать команду перед домашним матчем? Если игрока надо настраивать на матч с ЦСКА, тогда он должен отказаться от баскетбола. Наши опытные и молодые ребята хотят играть», — приводит слова Вичентича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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