Обзор второго матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Автодор»
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся второй матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Победу одержали хозяева со счётом 111:85.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. 16 очков набрал Самсон Руженцов. 14 очков в активе Девонте Кейкока.
В составе «Автодора» 17 очков на счету Брандона Гаррета. 16 очков набрал Малик Ньюмэн. 12 очков на счету Шона Арманда.
В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Третий матч этого противостояния состоится в Саратове 5 апреля. Начало — в 18:00 по московскому времени.
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