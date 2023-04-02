Эмил Райкович прокомментировал победу во втором матче с «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Автодором» (111:85).

«Мы здорово начали, набрав 25 очков за четыре минуты, и «Автодору» было трудно нас догнать. Соперникам приходится непросто, потому что им не хватает Мачадо и Загораца, пары ключевых игроков, и они очень старались показать хороший баскетбол, боролись во второй половине.

Мы использовали более глубокую ротацию, старались поддерживать форму игроков, что важно для будущего. 2-0 в серии, нам необходима ещё одна победа, и мы постараемся добыть её в следующем матче», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.