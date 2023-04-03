«Атланта» обыграла «Даллас» в овертайме, Ирвинг набрал 41 очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Даллас Маверикс». Матч состоялся в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 132:130.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Чикаго Буллз», а «Даллас» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 5 и 6 апреля соответственно.