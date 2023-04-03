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«Атланта» обыграла «Даллас» в овертайме, Ирвинг набрал 41 очко

«Атланта» обыграла «Даллас» в овертайме, Ирвинг набрал 41 очко
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Даллас Маверикс». Матч состоялся в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 132:130.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Чикаго Буллз», а «Даллас» проведёт матч с «Сакраменто Кингз». Матчи пройдут 5 и 6 апреля соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 130
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Мюррей - 25, Янг - 24, Коллинс - 18, Богданович - 16, Капела - 14, Оконгву - 14, Бей - 13, Джонсон - 5, Гриффин - 3, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Хантер, Холидей
Даллас Маверикс: Ирвинг - 41, Дончич - 22, Вуд - 18, Грин - 13, Макги - 11, Баллок - 8, Пауэлл - 7, Хардуэй-младший - 6, Клебер - 2, Харди - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Холидэй
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