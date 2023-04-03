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Трипл-дабл Джонса помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Сакраменто»

Трипл-дабл Джонса помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 142:134.

Одним из самых результативных игроков встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс. На его счету 30 очков, 2 подбора и одна результативная передача. Также стоит отметить игру литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Он набрал 26 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.

В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Тре Джонс оформил трипл-дабл. Он набрал 17 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 передач. Лёгкий форвард гостей Дуг Макдермотт записал в свой актив 30 очков, два подбора и одну результативную передачу.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
134 : 142
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Сабонис - 26, Мюррэй - 18, Барнс - 15, Дэвис - 15, Хаертер - 13, Лень - 6, Эдвардс - 6, Митчелл - 4, Лайлз - 3, Деллаведова, Дозьер, Кета, Мету, Монк, Холмс, Эллис
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 30, Шэмпени - 26, Джонс - 17, Коллинс - 16, Брэнэм - 15, Бэйтс-Диоп - 13, Барлоу - 12, Мамукелашвили - 6, Уэсли - 4, Грэм - 3, Берч, Бэсси, Васселл, Джонсон, Дьенг, Лэнгфорд, Сохан
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