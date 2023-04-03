Трипл-дабл Джонса помог «Сан-Антонио» в овертайме обыграть «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 142:134.
Одним из самых результативных игроков встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс. На его счету 30 очков, 2 подбора и одна результативная передача. Также стоит отметить игру литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса. Он набрал 26 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.
В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Тре Джонс оформил трипл-дабл. Он набрал 17 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 передач. Лёгкий форвард гостей Дуг Макдермотт записал в свой актив 30 очков, два подбора и одну результативную передачу.
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