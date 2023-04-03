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Виктор Вембаньяма исполнил мощный путбэк после промаха из-за трёхочковой. Видео

Виктор Вембаньяма исполнил мощный путбэк после промаха из-за трёхочковой. Видео
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Претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года, французский баскетболист «Метрополитан 92» Виктор Вембаньяма во время матча стал автором эффектного момента.

19-летний баскетболист бросил трёхочковый бросок с ведения и промахнулся, однако незамедлительно отправился в «краску» соперника и исполнил мощный путбэк.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее звестный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о Викторе Вембаньяма. По мнению Гомельского, в настоящий момент баскетболист не обладает необходимыми для успешной игры в НБА атлетическими качествами, что может сказаться на его перспективах в лиге.

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В свою очердеь, Виктор назвал любимого действующего игрока НБА. Им оказался лидер клуба Восточной конференции «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо.

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