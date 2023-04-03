60 очков Митчелла и Гарлэнда помогли «Кливленду» переиграть «Индиану»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский защитник Донован Митчелл, заработавший 40 очков, шесть подборов и всего одну передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 20 очков, три подбора и отдал шесть передач.
Самым результативным у гостей стал 0-й номер канадский защитник Беннедикт Матурин. На его счету 19 очков, девять подборов, но нет передач. Также стоит отметить баскетболиста, представляющего Нигерию, Джордана Нвору, который заработал дабл-дабл: 15 очков, десять подборов и всего три передачи.
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