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60 очков Митчелла и Гарлэнда помогли «Кливленду» переиграть «Индиану»

60 очков Митчелла и Гарлэнда помогли «Кливленду» переиграть «Индиану»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский защитник Донован Митчелл, заработавший 40 очков, шесть подборов и всего одну передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 20 очков, три подбора и отдал шесть передач.

Самым результативным у гостей стал 0-й номер канадский защитник Беннедикт Матурин. На его счету 19 очков, девять подборов, но нет передач. Также стоит отметить баскетболиста, представляющего Нигерию, Джордана Нвору, который заработал дабл-дабл: 15 очков, десять подборов и всего три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 40, Гарлэнд - 20, Аллен - 15, ЛеВерт - 15, Мобли - 14, Уэйд - 5, Осман - 4, Стивенс - 2, Грин, Дьяките, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Окоро, Рубио, Уиндлер
Индиана Пэйсерс: Матурин - 19, Макконнелл - 16, Нвора - 15, Несмит - 14, Нембард - 13, Смит - 12, Хилд - 10, Бриссетт - 3, Джексон - 3, York, Браун, Джонсон, Дуарте, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилл
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