Турнирные расклады в НБА на 3 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

В ночь с 2 на 3 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

По итогам игрового дня сразу два клуба лишились возможности побороться за выход в плей-офф. Тем временем столько же коллективов гарантировали себе участие в плей-офф или плей-ин.

Отметим, что в Западной конференции на данный момент идёт плотная борьба за шестое место, которое гарантирует прямой выход в плей-офф вне рамках турнира плей-ин.

Со стороны Западной конференции прямое участие в плей-офф зарезервировали следующие команды: «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». На Востоке — «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс» (сегодня). Право играть как минимум в плей-ин завоевал «Торонто Рэпторс» (сегодня).

Математические шансы на попадание в плей-офф и плей-ин потеряли «Хьюстон Рокетс» (Запад), «Сан-Антонио Спёрс» (Запад), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Запад), «Детройт Пистонс» (Восток), «Шарлотт Хорнетс» (Восток), «Индиана Пэйсерс» (Восток — сегодня) и «Вашингтон Уизардс» (Восток — сегодня).

Первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин, который начнётся в ночь с 11 на 12 апреля.

Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.

Турнир плей-ин:

• первая пара: девятая команда — десятая команда;

• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.

Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется под восьмым номером посева в плей-офф. Победитель второй пары выйдет напрямую в плей-офф под седьмым номером посева.

Сетка плей-офф НБА в обеих конференциях

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

• первая пара: первый посев — восьмой посев;

• вторая пара: четвёртый посев — пятый посев;

• третья пара: третий посев — шестой посев;

• четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.