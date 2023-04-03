Дражен Анзулович — новый главный тренер «Самары»

Хорватский специалист Дражен Анзулович возглавил БК «Самара».
«Анзулович хорошо знаком российским и самарским болельщикам: последние четыре сезона он возглавлял красноярский «Енисей» (в сезоне-2022/2023 сибиряки одержали 14 побед в 32 матчах, в том числе 8 из 10 — на втором этапе). А в 2007-2008 годах работал с пермским «Урал-Грейтом».
До переезда в Красноярск Анзулович с успехом работал в Хорватии, Бельгии, Украине, Литве, Польше и Китае. Он трижды выигрывал со своими командами чемпионат Хорватии, побеждал в чемпионате Бельгии, а также по разу брал Кубки этих стран. В 2003, 2004, 2006 и 2007 годах Дражен Анзулович признавался лучшим тренером Хорватии.
Анзулович имеет опыт работы с национальной командой Хорватии, которая под его руководством выступала в квалификации к Кубку мира — 2019.
Добро пожаловать в Самару, Дражен!» — говорится в пресс-релизе команды.
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