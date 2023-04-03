В «Самаре» высказались по поводу назначения Анзуловича на пост главного тренера

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян высказался по поводу назначения хорватского специалиста Дражена Анзуловича на пост главного тренера.

«У нас было достаточно предложений о новом главном тренере. Но я исходил, во-первых, из того, что самому Дражену Анзуловичу, насколько я знаю, был очень интересен проект баскетбольного клуба «Самара», а для меня это важный аргумент. Во-вторых, я видел его работу на протяжении всего этого сезона: мы четыре раза играли с «Енисеем» — и мне понравилось, что красноярская команда прибавляла и прибавляла, выйдя на концовку сезона на очень хорошие показатели, выиграв на втором этапе восемь матчей из десяти.

Да, нам предлагали топовых тренеров, работавших в том числе и на уровне Евролиги, но я считаю, что мы должны смотреть по нашим возможностям и решать задачи поэтапно. На следующий сезон, безусловно, перед нами вновь будет стоять задача по выходу в плей-офф, но более конкретно говорить пока сложно: нам нужно сформировать команду, а потом уже ставить конкретные задачи.

В последние дни у меня появилась возможность лично пообщаться с Драженом, мы обсудили с ним многие аспекты. У меня есть понимание амбиций и желаний тренера — они полностью совпадают с нашими. Вчера мы пообщались и с главой региона, Дмитрий Игоревич также задал Дражену несколько вопросов — думаю, его ответы вполне удовлетворили нашего губернатора. Поэтапное формирование команды — процесс не быстрый, но очень важный, очень нужный. Думаю, совместными усилиями мы сможем это сделать.

У Дражена большой опыт работы в России и с зарубежными клубами. Я внимательно изучил весь его опыт — видно, что это тренер с амбициями и достижениями. Главное же, я вживую видел его работу в команде, у которой ресурс был гораздо меньше, чем у нас. Он из этой команды выжал максимальный результат, показав командный баскетбол, что меня очень привлекло.

Повторюсь: если бы у Дражена не было желания работать в нашем проекте — всё могло бы быть по-другому. Но наши желания совпали.

Мы получили большой опыт, отыграв первый сезон в Единой лиге ВТБ. Он стал для нас серьёзным испытанием. Мы учтём все допущенные ошибки, в том числе и в плане комплектования, проведём работу над ошибками. И ближе к началу сезона, когда мы встретимся с нашими болельщиками, у нас будут ответы на те вопросы, которые они зададут», — приводит слова Погосяна пресс-служба клуба.