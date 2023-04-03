Эмбиид: не только победы в чемпионате имеют значение

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о своём отношении к борьбе за чемпионство.
«Люди постоянно говорят о победах в чемпионате, но ведь не только это имеет значение. Совершенно очевидно, что мы хотим побеждать. Но хотите ли вы находиться в борьбе каждый год или лучше плестись внизу таблицы и бороться за попадание в плей-офф из сезона в сезон?» — приводит слова Эмбиида The Philadelphia Inquirer.
Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:104. Самым результативным у гостей стал американский защитник Тайриз Макси. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи.
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