Губернатор Самарской области: хочу пожелать Анзуловичу успехов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Дражена Анзуловича на пост главного тренера «Самары». Встреча нового наставника самарцев и губернатора состоялась перед подписанием контракта.

«Хочу пожелать Дражену Анзуловичу успехов в работе с «Самарой». Рассчитываю, что наш клуб будет прибавлять каждый год, и надеюсь, что это движение вверх будет связано с именем Анзуловича. Хотелось бы также, чтобы он уделял внимание юношескому баскетболу в Самарской области», — приводит слова Азарова официальный телеграм-канал самарской команды.

В прошлом сезоне Анзулович возглавлял «Енисей». До этого он с успехом работал в Хорватии, Бельгии, на Украине, в Литве, Польше и Китае. Он трижды выигрывал со своими командами чемпионат Хорватии, побеждал в чемпионате Бельгии, а также по разу брал Кубки этих стран. В 2003, 2004, 2006 и 2007 годах Дражен Анзулович признавался лучшим тренером Хорватии.