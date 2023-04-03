Пашутин: у нас есть шанс, если не играть с УНИКСом в открытый баскетбол

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (94:59).
«Сегодня УНИКС играл ещё более плотную, но корректную защиту. В первой четверти соперник сразу же навязал свой игровой ритм, и мы совершили восемь потерь, тем самым позволили УНИКСу убегать в быстрый отрыв и забивать лёгкие мячи. Оказались не готовы к такому ритму. Во второй четверти попытались контролировать игру, вышел Саша Платунов, и темп стал более сдержанным, начали демонстрировать командную игру. К сожалению, даже несмотря на то, что забили 21 очко, пропустили 25. Показательной является третья четверть, где мы забили 10, а пропустили 12.
У нас есть шанс и возможность выступать на равных, если будем защищаться, умно нападать, двигать мяч и не играть с УНИКСом в открытый баскетбол. Соперник имеет длинную скамейку и играет в физический баскетбол. Они пытаются навязать нам высокий ритм, чтобы своей ротацией его поддерживать и оказывать физическое давление. Наша задача — сделать работу над ошибками, в следующем матче контролировать быстрые прорывы УНИКСа, контролировать подбор и играть в нападении более позиционно. Всё-таки у нас ещё есть шанс, мы верим в него. Восстановимся и сделаем всё, чтобы на домашнем паркете показать тот баскетбол, что был в третьей четверти сегодня», — приводит слова Пашутина пресс-служба пермской команды.
- 3 апреля 2023
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