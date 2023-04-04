Названы основные кандидаты на должность главного тренера «Хьюстона» в межсезонье

Руководство «Хьюстон Рокетс» в межсезонье рассмотрит кандидатуры Име Удоки, Кенни Аткинсона и Фрэнка Вогеля на должность нового главного тренера команды. Об этом сообщает аккаунт ESPN 97.5 Houston в соцсетях.
Напомним, Удока был отстранён «Бостон Селтикс» на сезон после скандала из-за интимных отношений с одной из работниц клуба. Несмотря на то, что всё происходило по обоюдному согласию, был нарушен кодекс клуба.
Аткинсон на данный момент является ассистентом главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз». Вогель в последний раз возглавлял «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2019 по 2022 год, с которым стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2020 году.
Действующий наставник «Хьюстона» Стивен Сайлас работает в техасском клубе с 2020 года. При нём «Рокетс» одержали суммарно 56 побед при 177 поражениях.
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