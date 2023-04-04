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Коннектикутский университет в пятый раз в своей истории стал чемпионом NCAA

Коннектикутский университет в пятый раз в своей истории стал чемпионом NCAA
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Завершился финальный матч «Мартовского безумия», в котором встречались университет штата Калифорния в Сан-Диего и Коннектикутский университет. Победу праздновали баскетболисты Коннектикута. Итоговый счёт встречи — 76:59.

Примечательно, что для Коннектикутского университета это пятое чемпионство в истории NCAA. Ранее им удавалось выиграть турнир в 1999, 2004, 2011 и 2014 годах.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тристен Ньютон, набравший 19 очков. 17 очков набрал Адама Саного. 16 очков на свой счёт записал Джордан Хоукинс.

В составе университета штата Калифорния в Сан-Диего 14 очков набрал Кешад Джонсон. 13 очками отметились Дэррион Траммелл и Лэмонт Батлер, восемью очками – Мэтт Брэдли.

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