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Кайри Ирвинг раскрыл планы после начала сотрудничества с китайским брендом одежды

Кайри Ирвинг раскрыл планы после начала сотрудничества с китайским брендом одежды
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс» звёздный американец Кайри Ирвинг рассказал о заключении сделки с китайским производителем спортивных товаров Li-Ning.

«Я составлю свои планы, как только подпишу контракт с перспективным обувным брендом. Обычно так и происходит в моём расписании с июня по август — обычно я планирую поездку в Азию или поездку конкретно в Китай.

Как только я подпишу контракт с обувным брендом, я совершу международное турне, чтобы представить себя в качестве нового партнёра бренда или знаменитого спортсмена, который с ним сотрудничает», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Компания Li-Ning имеет контракты с именитыми баскетболистами, в число которых входят трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл и игрок «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.

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