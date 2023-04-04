Известный баскетбольный эксперт считает, что «Лейкерс» вновь станут чемпионами

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт выразил мнение о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» станет чемпионом в этом году.
«Лейкерс» становятся чемпионами, у Леброна Джеймса — пятый перстень. Тем временем Энтони Дэвис спасает свою репутацию, и его снова уважают. Вряд ли кто-то хочет тягаться с «Лейкерс», — сказал Райт во время передачи First Things First.
Напомним, вчера, 3 апреля, «озёрники» на выезде разгромили «Хьюстон Рокетс» — 134:109. Энтони Дэвис записал в свой актив 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. Руи Хатимура оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Джейлен Грин, который записал в свой актив 24 очка. Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.
Таким образом, «Лейкерс» продлили победную серию до трёх матчей.
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