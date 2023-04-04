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Стали известны планы «Далласа» по Кайри Ирвингу в межсезонье

Стали известны планы «Далласа» по Кайри Ирвингу в межсезонье
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Несмотря на проблемы «Даллас Маверикс» после приобретения Кайри Ирвинга, план по переподписанию звёздного защитника остаётся в силе, сообщает Bleacher Report.

По словам источников, Ирвинг имеет право на продление контракта, но он предпочтёт, чтобы его будущее решилось после того, как он станет свободным агентом этим летом.

Также сообщается, что в межсезонье «Даллас» планирует усилиться качественными защитниками, чтобы построить полноценную команду вокруг Дончича и Ирвинга.

Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.

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