«Ты жирдяй». Болельщики «Атланты» скандировали оскорбления в адрес Дончича

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между «Атлантой Хоукс» и «Даллас Маверикс» (132:130) болельщики скандировали оскорбления в адрес лидера гостевой команды Луки Дончича.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.
В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.
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