Стивен Эй Смит считает, что проблема «Далласа» заключается не в Ирвинге, а в Дончиче

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что проблемы «Даллас Маверикс» заключаются в лидере команды Луке Дончиче, а не в новичке Кайри Ирвинге.

«У меня нет ни одного плохого слова для Кайри. Он не источник проблем в «Далласе»… Самое время поговорить о Луке Дончиче», — написал Смит на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу Луки Дончича.