Стивен Эй Смит считает, что проблема «Далласа» заключается не в Ирвинге, а в Дончиче
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Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что проблемы «Даллас Маверикс» заключаются в лидере команды Луке Дончиче, а не в новичке Кайри Ирвинге.
«У меня нет ни одного плохого слова для Кайри. Он не источник проблем в «Далласе»… Самое время поговорить о Луке Дончиче», — написал Смит на своей странице в социальных сетях.
Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу Луки Дончича.
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