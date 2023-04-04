Шансы «Далласа» на попадание в плей-офф за два месяца упали на 90%
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Шансы «Даллас Маверикс» на попадание в плей-офф на 10 февраля 2023 года составляли 96%, согласно порталу FiveThirtyEight. На данный момент вероятность оценивается в 6%.
Напомним, в последней встрече баскетболисты «Далласа» на выезде уступили «Атланте Хоукс» — 130:132. В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.
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