Шансы «Далласа» на попадание в плей-офф за два месяца упали на 90%

Шансы «Даллас Маверикс» на попадание в плей-офф на 10 февраля 2023 года составляли 96%, согласно порталу FiveThirtyEight. На данный момент вероятность оценивается в 6%.

Напомним, в последней встрече баскетболисты «Далласа» на выезде уступили «Атланте Хоукс» — 130:132. В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Стоит отметить, что «Маверикс» в последних восьми матчах выиграли всего лишь один раз. В настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.