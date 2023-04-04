Джордж: как только я переехал в Лос-Анджелес, сразу осознал, что это территория «Лейкерс»

Звёздный игрок команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о своих ощущениях после переезда в Лос-Анджелес.

«Как только я переехал в Лос-Анджелес, сразу осознал, что это территория «Лейкерс»… В общественных местах люди постоянно говорили мне: «Ты должен играть за «Лейкерс». Всё время. И тогда я понял — нам предстоит много работы», — сказал Джордж на Podcast P.

Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101), состоявшемся 22 марта. После этого появилась информация, что игрок пропустит две-три недели. В настоящий момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу и потерпев 38 поражений.