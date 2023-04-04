Пол Джордж рассказал, как его навещал в больнице Флойд Мейвезер-младший
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал историю, как легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший навещал его в больнице в 2014 году после перелома ноги.
«Помню, я лежал в больнице в течение недели или около того. Флойд навещал меня каждый день»,— сказал Джордж на Podcast P.
Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101), состоявшемся 22 марта. После этого появилась информация, что игрок пропустит две-три недели. В настоящий момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу и потерпев 38 поражений.
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