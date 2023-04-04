Форвард «Автодора»: моральный дух станет ключевым фактором в третьей игре с ЦСКА

Форвард «Автодора» Брэндон Гарретт рассказал о ключевых моментах перед домашним матчем с ЦСКА.

«Поддержание высокого морального духа среди команды станет ключевым фактором в третьей игре. Мы продолжаем готовиться и ждём ещё одной возможности против ЦСКА. Будем очень рады, если наш шестой игрок – болельщики «Автодора» – массово придёт в среду, как это было на протяжении всего сезона. Мы очень ценим вашу поддержку. С нетерпением ждём встречи со всеми 5 апреля, давайте продолжим сражаться вместе!» — приводит слова Гарретта пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу столичного клуба. Третий матч состоится завтра, 5 апреля, в 18:00 по московскому времени.