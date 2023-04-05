Сегодня, 5 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоится две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются «Автодор» и ЦСКА (счёт в серии 0-2), а также «Локомотив-Кубань» и «Пари Нижний Новгород» (2-0).
Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 5 апреля:
«Автодор» — ЦСКА (начало матча – в 18:00 мск);
«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» (начало матча – в 20:00 мск).
Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.
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