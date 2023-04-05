«Автодор» — ЦСКА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Саратове пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Автодором» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Кристалл». Первые две игры завершилась победой ЦСКА.

Игра начнётся в 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.