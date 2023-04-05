«Автодор» — ЦСКА: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, в Саратове пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Автодором» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Кристалл». Первые две игры завершилась победой ЦСКА.
Игра начнётся в 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».
Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл московский ЦСКА.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:50
-
09:48
-
08:24
-
07:34
-
07:32
-
07:31
-
07:02
-
06:51
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:02
-
05:48
-
05:47
-
05:31
-
05:15
-
03:55
-
03:46
- 4 апреля 2023
-
23:02
-
21:51
-
21:39
-
21:24
-
20:37
-
19:56
-
19:00
-
18:23
-
18:22
Партнерский контент