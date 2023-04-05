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«Локомотив-Кубань» — «Пари НН»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Краснодаре пройдёт третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится на стадионе «Баскет-холл». Первые две встречи завершились в пользу подопечных Александра Секулича.

Игра начнётся в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.