Тренер «Автодора»: ЦСКА доказал, почему стал первым в регулярном чемпионате

Главный тренер саратовского «Автодора» Бранислав Вичентич высказался о предстоящем третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится завтра, 5 апреля. Напомним, после двух матчей серии ЦСКА ведёт со счётом 2-0.

«После двух выездных игр в Москве мы проведём матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды. Я могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем всё, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал своё мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – приводит слова Вичентича пресс-служба клуба.

Третий матч между «Автодором» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Кристалл» в Саратове, начало игры – в 18:00 по московскому времени.