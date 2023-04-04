Тренер «Автодора»: ЦСКА доказал, почему стал первым в регулярном чемпионате

Главный тренер саратовского «Автодора» Бранислав Вичентич высказался о предстоящем третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится завтра, 5 апреля. Напомним, после двух матчей серии ЦСКА ведёт со счётом 2-0.
«После двух выездных игр в Москве мы проведём матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды. Я могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем всё, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал своё мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – приводит слова Вичентича пресс-служба клуба.
Третий матч между «Автодором» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Кристалл» в Саратове, начало игры – в 18:00 по московскому времени.
- 4 апреля 2023
-
18:23
-
18:22
-
17:34
-
16:30
-
15:58
-
15:26
-
15:01
-
14:38
-
14:15
-
13:05
-
12:55
-
12:50
-
12:46
-
11:24
-
11:20
-
10:57
-
10:30
-
10:23
-
09:58
-
09:50
-
09:47
-
08:57
-
07:18
-
06:39
-
05:54
-
05:42
-
05:39
-
00:22
-
00:16
-
00:11
- 3 апреля 2023
-
23:48
-
23:28
-
22:49
-
22:28
-
22:18