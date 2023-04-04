Ванвлит: мне очень сильно нравится Хаслем

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит высказался о ветеране Национальной баскетбольной ассоциации форварде «Майами Хит» Юдонисе Хаслеме. Ванвлит выразил своё восхищение Хаслемом.

«От игрока, которого не выбрали на драфте, до игрока, который провёл 20 лет в составе одной команды. Баскетболист с безупречной репутацией, которого уважают во всём мире. Мне он очень сильно нравится», — приводит слова Фреда Ванвлита Bleacher Report.

Хаслем выступает за «Майами» с сезона-2003/2004. В составе флоридской команды Юдонис три раза становился чемпионом НБА — 2006, 2012 и 2013.

В нынешнем сезоне 42-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 1,3 подбора, 0,5 очка и 0,2 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 8,3%, штрафных – 50%.