Бывший игрок «Самары», разыгрывающий защитник Джордан Теодор подписал контракт с немецким «Скайлайнерс» до конца сезона, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Джордан Теодор уже выступал за франкфуртский «Скайлайнерс» в сезоне-2015/2016. В Бундеслиге Теодор набирал 14,8 очка, 4,7 передачи и 3,5 подбора в среднем за игру, а также стал MVP сезона.

«Мне так приятно вернуться во Франкфурт, как домой. Для баскетболиста с такой карьерой, как у меня, очень редко удается вернуться туда, где ты добился такого большого успеха. В 2016 году я был молод и хотел показать всем, на что способен. Я был гораздо более диким, чем сегодня.

Сегодня я намного опытнее и спокойнее, потому что я доказал, какой я игрок. Я больше не форсирую события, я стал умнее, сильнее, более контролируемым и гораздо лучше развил лидерские качества. Но я всё такой же агрессивный и упорный, как и тогда. Моё стремление к победе велико как никогда.

Я хочу сказать большое спасибо болельщикам во Франкфурте за огромную поддержку на протяжении всех этих лет. Теперь мы все вместе должны зажечь сезон. Так что приходите на игры, будьте громкими, поддерживайте нас и несите энергию на арену!» — сказал Теодор после подписания контракта.