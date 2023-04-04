Дончич отреагировал на слух о том, что пропустит остаток сезона
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич отреагировал на слух о том, что он может быть выведен из состава до конца регулярного чемпионата. Игрок сообщил, что выступит в предстоящем матче с «Сакраменто Кингз».
«Я играю завтра. По-прежнему остаётся шанс, что я буду играть», – приводит слова Дончича ESPN.
Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.
Ранее известный обозреватель Стивен Эй Смит заявил, что проблемы «Далласа» в нынешнем сезоне связаны не с приобретением американца Кайри Ирвинга, а с Дончичем.
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