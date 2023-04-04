Джейден Харди высказался о наставничестве Кайри Ирвинга

Атакующий защитник, новичок «Даллас Маверикс» Джейден Харди высказался об одноклубнике Кайри Ирвинге. Он рассказал, что Ирвинга уважают в команде и он является одним из лидеров коллектива.
«Он хочет знать каждого и просит нас активно выражать свою точку зрения. Когда дела идут не очень хорошо, он обычно толкает речь и даёт понять, что он чувствует. Поэтому многие ребята уважают его. Я чувствую, что он проделал большую работу с тех пор, как оказался здесь.
Сегодня вечером я разговаривал с Кайри. Он сказал мне: «Следи за временем». А в последней игре он спросил меня, видел ли я время и тому подобное. Он просто следил за тем, чтобы я знал о времени», — приводит слова Харди Sports Illustrated.
В текущем сезоне Харди набирает в среднем 14,6 очка и 2,7 передачи за игру.
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