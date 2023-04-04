Лука Дончич назвал главную проблему «Даллас Маверикс»

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», словенец Лука Дончич высказался о главной проблеме команды в нынешнем сезоне.

«Я не считаю, что проблема заключается в нападении. Я всегда это говорю. Проблема в нашей обороне. Я считаю, что нам способна забивать любая команда. Кто бы это ни был – он способен набрать очко», – приводит слова Дончича издание Dallas News.

Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.

Ранее Дончич отреагировал на слух о том, что он может пропустить остаток сезона.

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