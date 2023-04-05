Дончич признался, что «Далласу» не хватает Брансона
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что техасскому коллективу не хватает талантов защитника «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.
«Насколько сильно нам не хватает Джейлена? Очень сильно не хватает. Потрясающий парень и игрок, конечно же», — цитирует Дончича ESPN.
26-летний Брансон выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов перед заключением контракта с «Нью-Йорком» в прошлом межсезонье. В составе «бродяг» защитник за этот период набирал 11,9 очка, 3,7 передачи и три подбора.
Брансон — воспитанник университета Виллановы является двукратным чемпионом NCAA. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2018 году «Далласом» под общим 33-м номером.
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