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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Вашингтон». Видео

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Вашингтон». Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:128.

Двукратый MVP НБА греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил 35-й трипл-дабл в карьере: 28 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Также в составе гостей отличную игру показал защитник Джру Холидэй. Он был очень близок к трипл-даблу: 26 очков, девять подборов и 10 ассистов. Также стоит выделить монструозную игру со скамейки форварда Бобби Портиса: 19 очков и 20 подборов.

В составе хозяев хорошую игру со скамейки показал защитник Кендрик Нанн: 24 очка, семь подборов и шесть передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 140
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Нанн - 24, Дэвис - 20, Хафф - 17, Гэффорд - 15, Гудвин - 14, Кисперт - 12, Джексон - 10, Гилл - 8, Кукс - 8, Авдия, Бил, Гибсон, Кузма, Моррис, Порзингис, Райт, Тодд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Холидэй - 26, Лопес - 20, Краудер - 19, Портис - 19, Инглс - 12, Мэттьюз - 9, Боучэмп - 5, Горан Драгич - 2, Адетокунбо, Аллен, Грин, Картер, Коннотон, Леонард, Миддлтон, Уиггинтон
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