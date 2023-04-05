Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Вашингтон». Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 140:128.
Двукратый MVP НБА греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил 35-й трипл-дабл в карьере: 28 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Также в составе гостей отличную игру показал защитник Джру Холидэй. Он был очень близок к трипл-даблу: 26 очков, девять подборов и 10 ассистов. Также стоит выделить монструозную игру со скамейки форварда Бобби Портиса: 19 очков и 20 подборов.
В составе хозяев хорошую игру со скамейки показал защитник Кендрик Нанн: 24 очка, семь подборов и шесть передач.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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