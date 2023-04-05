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«Лейкерс» обыграли «Юту» в овертайме, Леброн Джеймс набрал 37 очков

«Лейкерс» обыграли «Юту» в овертайме, Леброн Джеймс набрал 37 очков
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный MVP NBA Леброн Джеймс. Сегодня на его счету 37 очков, пять подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру в составе гостей провёл защитник Остин Ривз. В его активе 28 очков и шесть ассистов.

У «Юты» можно выделить выступления трёх игроков. Канадский центровой Келли Олиник набрал 23 очка, семь подборов и семь передач. Защитник Тэйлен Хортон-Такер отметился 23-я очками, четырьмя подборами и семью ассистами. Лёгкий форвард Очаи Агбаджи набрал 22 очка.

«Лейкерс» вели со счётом 124:114 за 1:37 до конца основного времени, но «Юта» смогла вернуться и перевести матч в овертайм. Леброн Джеймс забросил победные очки после прорыва в краску.

Благодаря этой победе «Лейкерс» на момент публикации новости вышли на шестое место в Западной конференции. Это место обеспечивает прямой выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
133 : 135
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Олиник - 23, Хортон-Такер - 23, Агбаджи - 22, Джонс - 16, Секстон - 15, Саманич - 12, Данн - 10, Фонтеккио - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Азубуике - 2, Гэй, Джузэнг, Кесслер, Кларксон, Маркканен, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Ривз - 28, Дэвис - 21, Шрёдер - 18, Хатимура - 17, Вандербилт - 6, Бисли - 3, Браун - 3, Габриэль - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Расселл, Рид, Суидер, Уокер
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