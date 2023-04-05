«Лейкерс» обыграли «Юту» в овертайме, Леброн Джеймс набрал 37 очков

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 135:133.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный MVP NBA Леброн Джеймс. Сегодня на его счету 37 очков, пять подборов и пять результативных передач. Также хорошую игру в составе гостей провёл защитник Остин Ривз. В его активе 28 очков и шесть ассистов.

У «Юты» можно выделить выступления трёх игроков. Канадский центровой Келли Олиник набрал 23 очка, семь подборов и семь передач. Защитник Тэйлен Хортон-Такер отметился 23-я очками, четырьмя подборами и семью ассистами. Лёгкий форвард Очаи Агбаджи набрал 22 очка.

«Лейкерс» вели со счётом 124:114 за 1:37 до конца основного времени, но «Юта» смогла вернуться и перевести матч в овертайм. Леброн Джеймс забросил победные очки после прорыва в краску.

Благодаря этой победе «Лейкерс» на момент публикации новости вышли на шестое место в Западной конференции. Это место обеспечивает прямой выход в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.