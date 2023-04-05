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Риверс предложил закончить споры о MVP после матча «Филадельфия» – «Бостон»

Риверс предложил закончить споры о MVP после матча «Филадельфия» – «Бостон»
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал выступление центрового Джоэла Эмбиида в матче с «Бостон Селтикс» (103:101). Риверс также считает, что баскетболист должен стать MVP по итогам регулярного чемпионата НБА.

«Мы не ошиблись с Джоэлем Эмбиидом. Думаю, можно закончить споры о том, кто должен стать MVP. Эмбиид только что набрал половину очков всей команды», – приводит слова Риверса журналист Кайл Ньюьек в социальной сети.

Потрясающую игру провёл один из главных претендентов на MVP этого сезона камерунский центровой Джоэл Эмбиид. В его активе сегодня 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач. Дабл-даблом в составе «Сиксерс» отметился также звёздный разыгрывающий Джеймс Харден. На его счету 20 очков, пять подборов и 11 ассистов.

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