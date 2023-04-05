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Результаты всех матчей НБА 5 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 5 апреля, турнирная таблица
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5 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 113:117
«Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» – 100:120
«Вашингтон Уизардс» – «Милуоки Бакс» – 128:140
«Детройт Пистонс» – «Майами Хит» – 105:118
«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 102:107
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» – 103:121
«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 105:123
«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 119:109
«Хьюстон Рокетс» – «Денвер Наггетс» – 124:103
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 103:101
«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 133:135 ОТ
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 136:125
«Финикс Санз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 115:94

Ярчайшим выступлением дня стала игра претендента на MVP нынешнего сезона камерунского центрового Джоэла Эмбиида. На его счету 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач.

Турнирная таблица НБА
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