Результаты всех матчей НБА 5 апреля, турнирная таблица

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5 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» – 113:117

«Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» – 100:120

«Вашингтон Уизардс» – «Милуоки Бакс» – 128:140

«Детройт Пистонс» – «Майами Хит» – 105:118

«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 102:107

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» – 103:121

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 105:123

«Мемфис Гриззлиз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 119:109

«Хьюстон Рокетс» – «Денвер Наггетс» – 124:103

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 103:101

«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 133:135 ОТ

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 136:125

«Финикс Санз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 115:94

Ярчайшим выступлением дня стала игра претендента на MVP нынешнего сезона камерунского центрового Джоэла Эмбиида. На его счету 52 очка, 13 подборов и шесть результативных передач.