Райкович — о третьей игре с «Автодором»: мы не недооцениваем нашего соперника

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей игры с «Автодором» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.

«Мы хорошо сыграли в первых двух матчах серии и будем сосредоточены на том, чтобы закончить её и начать подготовку к следующему раунду. В Москве «Автодору» не хватило двух значимых игроков, поэтому мы не недооцениваем нашего соперника. Знаем, что они будут играть с другим уровнем энергии перед своими болельщиками, поэтому нам нужно подойти к делу очень серьёзно», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.

Игра начнётся в 18:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Кристалл». Первые две игры завершилась победой ЦСКА.

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.