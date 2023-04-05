Единая лига ВТБ представила топ-10 блок-шотов регулярного сезона
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Единая лига ВТБ на своём YouTube-канале опубликовала видео, в котором представила подборку 10 лучших блок-шотов регулярного сезона.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.
Сейчас проходит плей-офф чемпионата.
Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 5 апреля:
«Автодор» — ЦСКА (начало матча – в 18:00 мск);
«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» (начало матча – в 20:00 мск).
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