Топ-10 ассистов регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Видео

Единая лига ВТБ на своём YouTube-канале опубликовала видео, в котором представила подборку 10 лучших ассистов регулярного сезона.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.

Сейчас проходит плей-офф чемпионата.

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 5 апреля:

«Автодор» — ЦСКА (начало матча – в 18:00 мск);

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» (начало матча – в 20:00 мск).