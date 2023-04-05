Дончич: у нас нет той «химии», что была раньше
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», словенец Лука Дончич рассказал, в чём он видит проблему команды в последнее время.
«Я считаю, что у нас нет той «химии», что была раньше, особенно в прошлом сезоне. Наша командная химия была на высоком уровне. Но «химия» создаётся не сразу. Нужно время», — приводит слова Дончича ESPN.
Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.
Ранее Дончич отреагировал на слух о том, что он может пропустить остаток сезона.
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Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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