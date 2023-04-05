«Он оставляет на площадке всего себя». Тайрон Лю высказался по поводу Уэстбрука
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука.
«Он играет одинаково каждую ночь. Это одна из особенностей Расса. Он оставляет на площадке всего себя, всё, что у него есть, независимо от того, против кого мы играем», — сказал Лю на пресс-конференции после матча.
Расселл Уэстбрук присоединился к «Клипперс» в феврале перед дедлайном. «Лос-Анджелес Клипперс» располагается на седьмом месте в Западной конференции.
Напомним, недавно Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.
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