Грант Уильямс раскритиковал действия судей в матче с «Филадельфией»

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (101:103) раскритиковал действия судей.

«Мне пару раз дали по лицу, я обратился к рефери: «Свистни ты уже наконец». Мне дали «технарь». В следующем владении Такер тоже обратился к ним: «Свистни и накажи за толчок». И ему ничего за это не было. Затем Эмбиид ударил меня по лицу; в ответ — никакого просмотра видеоповтора, неспортивного фола. Вообще ничего», — приводит слова Уильямса The Athletic.

Фото: Кадр из трансляции

Уильямс за две минуты до конца основного времени обратился к судейской бригаде после двух реализованных трёхочковых подряд форварда хозяев Пи Джея Такера. Уильямс получил технический фол.