Перкинс: «Лейкерс» способны выиграть в плей-офф у любого соперника
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный эксперт американец Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» способны составить конкуренцию любой команде в плей-офф нынешнего сезона.
«Сейчас говорят о «Финикс Санз». Взгляните на ведущую тройку «Лейкерс»: Д’Анджело Расселла, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. И скажите, кого бы вы предпочли – Д’Анджело Расселла или Криса Пола? Я бы выбрал Д’Анджело Расселла.
На данный момент «Лейкерс» способны выиграть серию [в плей-офф] у любого соперника. Даже «Сакраменто», которому я предсказывал выход в финал Западной конференции», – сказал Перкинс в эфире ESPN.
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