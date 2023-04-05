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Райкович прокомментировал выход ЦСКА в полуфинал Единой лиги ВТБ

Райкович прокомментировал выход ЦСКА в полуфинал Единой лиги ВТБ
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Автодором» (76:67).

«Поздравляю болельщиков, они увидели сегодня хороший матч. «Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив нам проблемы в первой половине. Во второй мы стали защищаться так, как умеем, и соперникам было тяжело набирать свои очки. Поздравляю саратовцев с тем, как они провели сезон. Надеюсь, наша команда в оставшейся части плей-офф будет играть так же старательно», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт московкой команды.

Таким образом, московский ЦСКА стал первым полуфиналистом турнира. В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Во втором матче армейцы оказались сильнее со счётом 111:85.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

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