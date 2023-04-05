Турнирная сетка плей-офф Единой лиги ВТБ: ЦСКА и «Локомотив-Кубань» сыграют в полуфинале

Сегодня, 5 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. По итогам этих встреч определились два полуфиналиста турнира. Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» со счётом 76:67 и выиграл серию со счётом 3-0. Краснодарский «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пари Нижний Новгород» со счётом 92:81 и также оформил путёвку в следующий раунд турнира, выиграв серию с аналогичным счётом.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

«Автодор» — ЦСКА — 67:76 (счёт в серии — 0-3)

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 92:81 (счёт в серии — 3-0)

В другой половине сетки встречаются следующие четвертьфинальные пары:

«Зенит» — МБА — счёт в серии 1-1

УНИКС — «Парма-Пари» — счёт в серии 2-0

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии проходят до трёх побед.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».