Сегодня, 6 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоится две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются «Парма-Пари» и УНИКС (счёт в серии 0-2), а также пройдет встреча, в которой сойдутся МБА и «Зенит» (1-1).

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 6 апреля:

«Парма-Пари» — УНИКС (начало матча – в 17:30 мск);

МБА — «Зенит» (начало матча – в 19:30 мск).

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.