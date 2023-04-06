Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Автодор» — ЦСКА

Сегодня, 5 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 76:67. Таким образом, московский ЦСКА стал первым полуфиналистом турнира.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даллас Мур, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на счету Николы Милутинова. 13 очков набрал Каспер Уэйр.

В составе «Автодора» 23 очка на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Данило Николич.

В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Во втором матче армейцы оказались сильнее со счётом 111:85.