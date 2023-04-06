Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ «Автодор» — ЦСКА
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 76:67. Таким образом, московский ЦСКА стал первым полуфиналистом турнира.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даллас Мур, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на счету Николы Милутинова. 13 очков набрал Каспер Уэйр.
В составе «Автодора» 23 очка на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Данило Николич.
В первой игре серии также победил ЦСКА (103:68). Во втором матче армейцы оказались сильнее со счётом 111:85.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
-
21:59
-
21:40
-
21:04
-
20:57
-
19:59
-
19:42
-
19:20
-
18:34
-
18:05
-
18:00
-
16:19
-
15:41
-
15:33
-
15:00
-
14:54
-
14:32
-
13:42
-
13:40
-
13:24
-
12:57
-
12:44
-
11:37
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:20
Партнерский контент